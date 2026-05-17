Dresden krönt starke Rückrunde mit Klassenerhalt

SID 17.05.2026 • 17:28 Uhr Dynamo holt 28 seiner 41 Punkte in der zweiten Saisonhälfte.

Dynamo Dresden hat seine starke Rückrunde gekrönt und sich den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Bundesliga gesichert. Die Mannschaft von Trainer Thomas Stamm besiegte Holstein Kiel am letzten Spieltag 2:1 (2:0) und räumte damit die letzten Zweifel am Ligaverbleib aus. Kiel war bereits vor dem Spiel gerettet.

Matchwinner der Sachsen war Vincent Vermeij mit einem Doppelpack in der ersten Halbzeit (14., 37.). Für die Gäste traf Phil Harres (81.). Dresden schließt die Saison durch den Sieg mit 41 Punkten ab, 28 holten sie davon in der Rückrunde.

Dresden war von Beginn an die aktivere Mannschaft und drängte auf die frühe Führung. Diese gelang Stürmer Vermeij im Anschluss an eine Ecke. Kiel tat danach zwar etwas mehr für das Spiel, doch Dresden blieb gefährlicher und erhöhte noch vor der Pause. Dresdens Torhüter Tim Schreiber parierte in der Nachspielzeit zudem einen Foulelfmeter von Alexander Bernhardsson (45.+4).