Schalke 04 darf sich nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga über frisches „Startkapital“ freuen. Der portugiesische Topklub Sporting Lissabon hat den früheren Schalker Angreifer Rodrigo Zalazar vom Liga-Rivalen Sporting Braga verpflichtet. Wie der Meister der Vorsaison am Freitag mitteilte, zahlt er 30 Millionen Euro für den uruguayischen Nationalspieler, wovon S04 reichlich profitiert.
Durch Zalazar-Wechsel: Schalke erhält Millionen-Summe
Sporting Lissabon verpflichtet den früheren Bundesliga-Stürmer für 30 Millionen aus Braga - die Königsblauen werden beteiligt.
Rodrigo Zalazar (l.) gegen Freiburgs Ginter
© AFP/SID/Miguel RIOPA
Schalke soll durch den Deal Medienberichten zufolge rund 2,4 Millionen Euro Weiterverkaufs-Beteiligung erhalten, die sich die Klubs aus Lissabon und Braga teilen.
S04 hatte den heute 26 Jahre alten Zalazar 2022 für 1,5 Millionen Euro fest von Eintracht Frankfurt verpflichtet und ein Jahr später für 8,4 Millionen an Braga weiterverkauft. Mit den Portugiesen scheiterte Zalazar, der in Deutschland auch für St. Pauli gespielt hatte, zuletzt im Halbfinale der Europa League am SC Freiburg.