Durch Zalazar-Wechsel: Schalke erhält Millionen-Summe

SID 15.05.2026 • 15:22 Uhr Sporting Lissabon verpflichtet den früheren Bundesliga-Stürmer für 30 Millionen aus Braga - die Königsblauen werden beteiligt.

Schalke 04 darf sich nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga über frisches „Startkapital“ freuen. Der portugiesische Topklub Sporting Lissabon hat den früheren Schalker Angreifer Rodrigo Zalazar vom Liga-Rivalen Sporting Braga verpflichtet. Wie der Meister der Vorsaison am Freitag mitteilte, zahlt er 30 Millionen Euro für den uruguayischen Nationalspieler, wovon S04 reichlich profitiert.

Schalke soll durch den Deal Medienberichten zufolge rund 2,4 Millionen Euro Weiterverkaufs-Beteiligung erhalten, die sich die Klubs aus Lissabon und Braga teilen.