Dynamo-Kapitän Kutschke beendet Karriere

SID 06.05.2026 • 15:01 Uhr Der gebürtige Dresdner Stefan Kutschke befindet sich in den Top 20 der Dynamo-Spieler mit den meisten Einsätzen. In Zukunft soll er abseits des Platzes helfen.

Stürmer und Publikumsliebling Stefan Kutschke (37) vom Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden beendet nach der aktuellen Saison seine Laufbahn als Fußballprofi. Zwei Tage vor dem ersten Dresdner Matchball zum Klassenerhalt gab der Mannschaftskapitän dies am Mittwoch in einer Vereinsmitteilung bekannt.

„Vor allem bin ich dankbar, meine Karriere in meiner Heimatstadt, in der ich geboren wurde und in der ich die ersten Schritte meiner Laufbahn gegangen bin, zu Ende bringen zu dürfen“, sagte Kutschke, der einst die Dresdner Jugendmannschaften durchlief und vor rund zehn Jahren erstmals für die Dynamo-Profis zum Einsatz kam. Vorausgegangen waren Stationen beim VfL Wolfsburg und bei RB Leipzig.

Für Dynamo lief der Stürmer 187 Mal in der 2. und 3. Liga auf. Ihm gelangen 53 Tore und 16 Vorlagen. Kutschke liegt in der Liste der Profis mit den meisten Einsätzen in der Vereinshistorie auf Rang 17. Nur Niklas Hauptmann hat als noch aktiver Profi mehr Spiele absolviert.

Dresdens Geschäftsführer Sport Sören Gonther kündigte an, Kutschke auch zukünftig an den Verein zu binden. „Seine Rolle bei Dynamo Dresden ist seit mehreren Jahren durch seine Führungsstärke gewachsen, und folgerichtig hatte man sich bereits frühzeitig darauf verständigt, auch nach der aktiven Laufbahn den gemeinsamen Weg weiterzugehen.“