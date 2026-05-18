Eintrag ins Goldene Buch: Gelsenkirchen würdigt Aufstiegshelden

SID 18.05.2026 • 16:56 Uhr Zuletzt hatte sich 2011 nach dem Sieg im DFB-Pokal eine Mannschaft von Schalke 04 ins Goldene Buch der Stadt eintragen dürfen.

Vor 15 Jahren durften sich die DFB-Pokalsieger um Weltstar Raúl verewigen – nun waren die Aufstiegshelden von Schalke 04 an der Reihe: Am Montag trug sich die Mannschaft des Meisters der 2. Fußball-Bundesliga ins Goldene Buch der Stadt Gelsenkirchen ein. Oberbürgermeisterin Andrea Henze hatte zu dem Termin geladen.

Stellvertretend für das Team griffen Cheftrainer Miron Muslic und Kapitän Kenan Karaman zum Stift. „Es fühlt sich unglaublich emotional an – und es zeigt, wie viele Menschen wir glücklich gemacht haben“, erklärte Muslic. Karaman bezeichnete den Termin als „schönen und verdienten Abschluss für uns, die Stadt und die Region.“

Henze zeigte sich ebenfalls erfreut über die Bundesliga-Rückkehr des Traditionsklubs: „Diese Mannschaft und diese Saison hat die Menschen in Gelsenkirchen – und über Gelsenkirchen hinaus – bewegt und sie mit ihrem FC Schalke 04 noch enger verbunden“, sagte sie. Im Anschluss gab es noch ein gemeinsames Foto auf dem Rathausbalkon, bevor das Team von lokaler Prominenz und der städtischen Politik empfangen wurde.