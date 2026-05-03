Elversberg überrollt Paderborn – und macht Schalke zum Meister

SID 03.05.2026 • 15:37 Uhr Die SVE sammelt Big Points im Aufstiegskampf und springt auf Rang zwei. Schalke 04 kann aus der Ferne einfach weiterfeiern.

Die SV Elversberg hat einen großen Schritt in Richtung Fußball-Bundesliga gemacht und Schalke 04 vorzeitig zum Zweitliga-Meister gekrönt. Die SVE gewann den Aufstiegskracher gegen den SC Paderborn dank einer furiosen ersten Halbzeit mit 5:1 (4:0) und zog mit 59 Punkten am SCP und auch Hannover 96 (beide 58) vorbei auf Platz zwei.

Schalke, das mit dem 1:0 gegen Fortuna Düsseldorf am Samstagabend vorzeitig den Aufstieg klargemacht hatte, liegt dank der Pleite von Verfolger Paderborn zwei Spiele vor Saisonende mit 67 Punkten uneinholbar vorne und kehrt damit wie 2022 als Meister in die Bundesliga zurück. Die Schale für S04 wird es am letzten Spieltag (17. Mai) gegen Eintracht Braunschweig geben.

Maximilian Rohr (4.), David Mokwa (18.), Lukas Petkov mit einem Doppelpack (28./42.) und Raif Adam (90.+3) brachten Elversberg auf die Siegerstraße – und sorgten auf Schalke nach einer langen Partynacht schon zur Pause für weitere Jubelstürme. Calvin Brackelmann traf für Paderborn (65.). SC-Stürmer Steffen Tigges sah spät die Gelb-Rote Karte (90.+5).