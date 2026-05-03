Erneut sieglos: Darmstadt kann Aufstieg abhaken

SID 03.05.2026 • 15:27 Uhr Die Lilien bleiben auch im siebten Liga-Spiel in Folge ohne Dreier.

Darmstadt 98 hat seine letzte Minimalchance auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verspielt und kann für ein weiteres Jahr in der zweiten Liga planen. Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Sonntag mit 1:2 (0:0) beim Karlsruher SC und musste die Spitzengruppe zwei Spieltage vor Saisonende endgültig ziehen lassen.

Marvin Wanitzek (58.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und Shio Fukuda (86.) sorgten für die siebte sieglose Liga-Partie der Darmstädter in Serie, Isac Lidberg (70.) hatte zwischenzeitlich ausgeglichen. Weil sich der KSC dadurch endgültig den Klassenerhalt sicherte, haben die verbleibenden beiden Spieltage für beide Teams keine größere Bedeutung mehr.

In einer offenen Partie hatten beide Mannschaften sofort den Weg nach vorne gesucht, Darmstadts Killian Corredor (2.) und Fukuda (8.) für den KSC kamen schon in den Anfangsminuten zu guten Chancen. Wirklich zwingend wurde es im Anschluss jedoch nur selten, Hiroki Akiyama (37.) vergab für die Gäste freistehend die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit.