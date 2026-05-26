Fürth verhindert Absturz – RWE verpasst Aufstieg

SID 26.05.2026 • 22:53 Uhr Der Zweitligist rettet sich in der Relegation trotz eines 0:1 im Hinspiel. Essen bleibt weiter drittklassig.

Der „ewige“ Zweitligist hat den Absturz verhindert. Die SpVgg Greuther Fürth gewann das Relegations-Rückspiel gegen den Drittligisten Rot-Weiss Essen mit 2:0 (1:0) und sicherte sich mit einiger Mühe den Klassenerhalt. Das Hinspiel hatte Traditionsklub RWE noch mit 1:0 gewonnen und deshalb nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg von der Rückkehr in die 2. Liga geträumt.

„Es fällt eine Riesenlast ab. Das ist unbeschreiblich. Ich bin überglücklich und unglaublich stolz. Das war eine tolle Leistung“, sagte Fürths Routinier Felix Klaus bei Sky freudestrahlend.

RWE-Trainer Uwe Koschinat war dagegen geknickt. „Es ist ärgerlich. Wir hatten viele Möglichkeiten, in die Verlängerung zu kommen. Wir haben unser Herz auf dem Platz gelassen und können stolz sein, auch wenn wir uns im Moment dafür nichts kaufen können“, sagte er bei Sat.1. Der Meister von 1955 war zuletzt 2006/2007 zweitklassig gewesen.

Nach dem Spiel lagen die Nerven zunächst jedoch blank. Es kam zu einem Handgemenge. Auch die Fürther Fans zeigten trotz des umjubelten Klassenerhalts offen ihre Unzufriedenheit über eine weitgehend verkorkste Saison. „Auf dem Platz und in den Gremien: Versager raus – Neuanfang jetzt“, stand auf einem riesigen Banner. Natürlich sei „einiges falsch gelaufen“, räumte Klaus ein, „aber das ist jetzt der falsche Zeitpunkt, um darüber zu reden“.

Zweitliga-Torschützenkönig Noel Futkeu brachte das Kleeblatt im Ronhof vor 15.000 Zuschauern in Führung (29.). Routinier Branimir Hrgota erzielte in seinem letzten Spiel für Fürth das 2:0 (47.).