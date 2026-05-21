Fürths Vogel vor Relegationshinspiel: "Fundament - mehr nicht"

SID 21.05.2026 • 14:00 Uhr Heiko Vogel will sich in der Relegation mit Fürth im Hinspiel bei Rot-Weiss Essen eine gute Ausgangslage erarbeiten.

Trainer Heiko Vogel vom Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth hat vor dem Relegationshinspiel beim Aufstiegsanwärter Rot-Weiss Essen den Druck von seiner Mannschaft genommen. „Wer Favorit ist, ist mir eigentlich völlig wurscht“, sagte er vor dem Duell mit dem Drittliga-Dritten am Freitag (20.30 Uhr im LIVETICKER) im Stadion an der Hafenstraße.

„Man muss über 180 Minuten ein Tor mehr erzielen als der Gegner. Wenn es dann 180 Minuten sein sollen. Morgen ist das Ergebnis ein Fundament – mehr nicht“, sagte der 50-Jährige am Donnerstag. Vogels Mannschaft hatte am 34. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 3:0 gegen Fortuna Düsseldorf den Relegationsplatz ergattert und gleichzeitig für den Abstieg der Rheinländer gesorgt.

Um beim Traditionsverein RWE die letzten Schritte zum Klassenerhalt zu gehen, bedürfe es der richtigen Balance und einer guten Konterabsicherung im Essener Hexenkessel, so Vogel.