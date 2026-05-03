„Glücklichster Trainer Deutschlands“: Muslic auf PK gefeiert

SID 03.05.2026 • 06:37 Uhr Kurz vor Mitternacht stürmen die Schalke-Stars die Pressekonferenz - Aufstiegstrainer Miron Muslic ist überwältigt.

Mit einer blauen Sonnenbrille auf dem Kopf ließ Miron Muslic die Dusche aus Wasser und Bier über sich ergehen. Kenan Karaman war der Erste, der den PK-Raum stürmte, um seinen Trainer vor den Augen der zahlreichen Journalisten und Fotografen gebührend zu feiern. Adil Aouchiche tanzte auf dem Podium, die Stimmung bei den Profis von Bundesliga-Aufsteiger Schalke 04 war ausgelassen.

„Nie mehr zweite Liga“, sangen Edin Dzeko und Co. sichtlich angeheitert, ehe sie den Raum wieder verlassen mussten und Muslic um Worte rang. „Da geht mir das Herz auf. Wir wissen, wie schwer der Rucksack war für uns, als wir begonnen haben. Die zwei letzten Spielzeiten waren brutal hart für alle – den Verein, die Fans, aber auch die Jungs“, sagte Muslic: „Die Jungs haben eine unglaubliche Charakterstärke bewiesen und sich belohnt für eine grandiose Saison.“