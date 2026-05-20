Görlich gibt Hertha-Trainer Leitl erneut Rückendeckung

SID 20.05.2026 • 17:15 Uhr Hertha-Geschäftsführer Peter Görlich steht zu seiner frühzeitigen Jobgarantie für Trainer Stefan Leitl.

Geschäftsführer Peter Görlich von Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat Trainer Stefan Leitl trotz des verpassten Aufstiegs und des jüngsten Debakels weiter Rückendeckung gegeben. „Ich würde wieder so entscheiden“, sagte der 59-Jährige am Mittwoch in einer Medienrunde mit Blick auf die frühzeitige Jobgarantie für den Coach und Sportdirektor Benjamin Weber.

Man wolle auf „Kontinuität“ setzen, erklärte Görlich. Man habe die Entscheidung frühzeitig getroffen, „weil ich glaube, auch wir intern brauchen eine gewisse Planungssicherheit.“ Dass ein Auftreten wie beim 1:6 (1:0) bei Arminia Bielefeld zum Saisonabschluss „in keinster Art und Weise zu akzeptieren“ sei, sei dennoch klar.

2. Bundesliga: Hertha-Fans forderten Leitl-Aus

Im Anschluss an die Pleite am vergangenen Sonntag hatten die Anhänger ihrem Unmut Luft gemacht, unter anderem waren auch „Leitl-raus“-Rufe zu hören gewesen. Für den Ärger der Fans zeigte Görlich Verständnis. „Ich kann die Frustentladung komplett nachvollziehen“, erklärte er: „Ich glaube, wir sollten einfach nur aufpassen, dass sich die Kritik auf die Sache und nicht auf einen Menschen konzentriert.“

Als Siebter hat die Hertha die angestrebte Rückkehr ins Oberhaus klar verpasst. Laut Görlich habe der Verein „Klarheit“ geschaffen, an welchen Themen es gelegen habe und nannte unter anderem das Verhalten bei Standards. Auch Sportdirektor Weber monierte: „Wir sind eigentlich von Anfang an immer hinterhergelaufen. Wir können mit den Spitzenteams mithalten, aber wir können es nicht konstant.“