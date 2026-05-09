Held Hoffmann: Braunschweiger Big Points im Abstiegskampf

SID 09.05.2026 • 14:59 Uhr Die Eintracht lässt Dynamo weiter zittern, Joker Kutschke scheitert vom Punkt. Keeper Ron-Thorben Hoffmann sicherte den Erfolg.

Eintracht Braunschweig hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der 2. Liga gemacht und das Zittern bei Dynamo Dresden verlängert. Die Niedersachsen setzten sich gegen die Sachsen etwas glücklich mit 2:1 (1:0) durch und vergrößerten ihr Polster auf die Abstiegsränge vor dem letzten Spieltag auf vorerst drei Punkte. Dresden liegt vier Zähler vorne und kann den Klassenerhalt am Sonntag auf dem Sofa feiern.

Mittelfeldspieler Florian Flick (20.) mit seinem ersten Tor im Eintracht-Dress und Faride Alidou (50.) ließen den BTSV jubeln. Zudem hielt Torwart Ron-Thorben Hoffmann einen Foulelfmeter von Stefan Kutschke (67.), der spät noch verkürzte (86.). Der Keeper wurde zum Matchwinner für die Eintracht.

Für Braunschweig war es erst der zweite Sieg in den jüngsten acht Spielen. Dresden muss auf Niederlagen der Konkurrenten Fürth (bei Hertha BSC) und Düsseldorf (gegen Elversberg) am Sonntag hoffen. Am letzten Spieltag empfängt Dynamo das bereits gerettete Holstein Kiel, Braunschweig muss bei Zweitliga-Meister Schalke 04 ran.

2. Bundesliga: Flicks Saisonpremiere zur Führung

Eintracht-Trainer Lars Kornetka brachte fünf frische Kräfte, sein Dresdner Kollege Thomas Stamm ersetzte den erkrankten Friedrich Müller durch Lukas Boeder. Der Innenverteidiger köpfte Flick den Ball vor dem 1:0 vor die Füße, Braunschweig traf gleich mit dem ersten Abschluss.

Dresden wollte vor dem Treffer ein Foul von Kevin Ehlers an Kapitän Niklas Hauptmann gesehen haben, alles reklamieren aber half nichts. Vincent Vermeij (22.) scheiterte an Hoffmann, Braunschweig zog sich zurück. Der zweite gefährliche Angriff brachte das 2:0, als Fabio Kaufmanns Flanke Alidou fand.