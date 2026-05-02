Königsblau im Rausch: Schalke zurück in der Bundesliga

SID 02.05.2026 • 22:24 Uhr S04 nutzt den ersten Aufstiegs-Matchball gegen Fortuna Düsseldorf - und krönt damit vorzeitig eine grandiose Saison.

Königsblaue Ekstase: Schalke 04 ist zurück in der Fußball-Bundesliga. Mit dem 1:0 (1:0) gegen Abstiegskandidat Fortuna Düsseldorf machte das Team von Erfolgstrainer Miron Muslic und Rückkehrer Edin Dzeko bereits am drittletzten Spieltag den Aufstieg fix – nach drei Jahren Zweitklassigkeit brachen nach Abpfiff in der Schalker Arena alle Dämme.

Kapitän Kenan Karaman (15.) erzielte den goldenen Treffer für die Schalker, die den fünften Sieg in Serie feierten und mit 67 Punkten nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen sind. Patzt der erste Verfolger SC Paderborn am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) bei der SV Elversberg, kann Schalke zudem bereits an diesem Wochenende die Meisterschaft feiern.

Düsseldorf dagegen muss immer mehr um den Klassenerhalt bangen und könnte an diesem Spieltag sogar noch auf einen direkten Abstiegsplatz abrutschen.

Alles war bereitet: Schon in den Mittagsstunden herrschte in Gelsenkirchen Ausnahmezustand, ab 16 Uhr zogen zehntausende Schalker Fans die rund 3,5 Kilometer vom Marktplatz in Buer zur Arena und stimmten sich lautstark auf den Höhepunkt am Abend ein, weit mehr als die knapp über 60.000 Ticketinhaber tummelten sich rund um die Arena.

Für Diskussionen sorgte im Vorfeld das Thema Platzsturm. Vor vier Jahren hatten die Schalker Fans nach dem Aufstiegsspiel gegen den FC St. Pauli (3:2) den Rasen geflutet, beim Überwinden des Grabens zwischen Spielfeld und Tribüne verletzten sich einige Fans. „Es ist ein absolutes No-Go, dass der Platz gestürmt wird“, mahnte Muslic deshalb.

Starstürmer Dzeko kehrte nach seiner Schulterverletzung in den Kader zurück, Muslic setzte aber erst einmal auf seine bewährte Startelf, die sich auch letzte Woche in Paderborn (3:2) den Matchball erspielt hatte. „Das lassen wir uns nicht mehr nehmen“, sagte Muslic.

Und genau das untermauerte der Favorit unter den Augen zahlreicher Legenden wie Klaus Fischer oder Klaas-Jan Huntelaar auf der Tribüne von Beginn an. Sofiane El-Faouzi eroberte den Ball an der Mittellinie, Adil Aouchiche bediente Karaman, der sehenswert in den Winkel traf und die Arena zum Beben brachte. Aouchiche hätte direkt nachlegen können, scheiterte mit seinem Freistoß aus 20 Metern aber am rechten Pfosten (19.).