Korb für Wolfsburg: Walter bleibt Trainer in Kiel

SID 30.05.2026 • 09:23 Uhr Nach dem Klassenerhalt machen Walter und Holstein gemeinsam weiter - die Wölfe müssen weitersuchen.

Tim Walter bleibt Trainer des Fußball-Zweitligisten Holstein Kiel und wird damit nicht neuer Chefcoach beim VfL Wolfsburg. Wie die Kieler am Samstagmorgen mitteilten, haben sich beide Seiten „auf die Fortsetzung der Zusammenarbeit verständigt“.

Walter, zuvor schon 2018/19 Trainer der Kieler, hatte den abstiegsbedrohten Klub im Februar zum zweiten Mal übernommen und zum Klassenerhalt geführt. Zuletzt war der einstige Stuttgart- und HSV-Coach als Nachfolger von Dieter Hecking bei Bundesliga-Absteiger Wolfsburg gehandelt worden.

„Ich spüre von allen im Verein, den Verantwortlichen, Mitarbeitenden, dem Trainer- und Funktionsteam und den Spielern großes Vertrauen und Überzeugung“, sagte Walter: „Der Verein besitzt Potenzial, eine klare Idee und ein Umfeld, das nachhaltig, aber auch ambitioniert denkt und arbeitet.“

Walter als Erste Wahl