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Zweitligist präsentiert neuen Trainer

Zweitligist präsentiert neuen Trainer

Maximilian Senft folgt beim Zweitligisten Karlsruher SC auf Christian Eichner. Über die Vertragslaufzeit macht der Klub keine Angaben.
Nach sechs Jahren als Trainer des Karlsruher SC verlässt Christian Eichner im Sommer den Verein. Im exklusiven SPORT1-Interview spricht er unter anderem über seinen Abschied und seine Zukunft.
SID
Maximilian Senft folgt beim Zweitligisten Karlsruher SC auf Christian Eichner. Über die Vertragslaufzeit macht der Klub keine Angaben.

Zweitligist Karlsruher SC hat den Österreicher Maximilian Senft als Nachfolger von Trainer Christian Eichner verpflichtet.

Der 36-Jährige kommt von der SV Ried aus Österreich und wird den KSC „zum Vorbereitungsstart auf die Saison 2026/27 übernehmen“, teilte der Klub am Donnerstag mit. Eichner, der als Spieler und Trainer insgesamt 23 Jahre beim KSC tätig war, hört zum 30. Juni auf.

Senft neuer KSC-Trainer

„Max steht für aktiven und intensiven Fußball mit einer klaren Idee. Er gibt Mannschaften Struktur, entwickelt Spieler weiter und hat einen großen Fokus auf sein Trainerteam mit klaren Rollenprofilen“, sagte Karlsruhes Sport-Geschäftsführer Mario Eggimann: „Bevor Max bei uns loslegt, wünschen wir ihm und seinem Team für das Playoff-Finale den maximalen Erfolg. Danach freuen wir uns sehr auf seinen Start beim KSC.“

Senft könnte Ried noch in die Conference League führen. Im Playoff-Finale in Österreich geht es in zwei Duellen gegen Rapid Wien.

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