Leistner verlässt Hertha BSC

SID 08.05.2026 • 12:50 Uhr Der 35 Jahre alte Verteidiger muss nach drei Jahren in Berlin gehen.

Toni Leistner wird den Fußball-Zweitligisten Hertha BSC verlassen. Wie die Berliner am Freitag mitteilten, läuft der Vertrag des früheren Kapitäns zum Saisonende aus. Der 35 Jahre alte Verteidiger war 2023 vom belgischen Erstligisten VV St. Truiden in die Hauptstadt gekommen. Er absolvierte bislang 83 Pflichtspiele für Hertha.

„Toni war zwei Jahre Kapitän, Anführer und Vorbild, auf und neben dem Platz. Wir sind Toni für seinen Einsatz und seine Leidenschaft in den vergangenen Jahren für Hertha BSC sehr dankbar und haben gemeinsam vereinbart, dass wir uns auch zeitnah darüber austauschen, wie wir Toni nach Beendigung seiner aktiven Karriere bei Hertha BSC einbinden können“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.