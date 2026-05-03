Magdeburg holt gegen Hertha Big Points im Abstiegskampf

SID 03.05.2026 • 15:27 Uhr Für die Hertha ist es das vierte Spiel ohne Sieg in Folge.

Der 1. FC Magdeburg hat im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga wichtige Punkte eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Petrik Sander setzte sich gegen Hertha BSC mit 1:0 (0:0) durch. Die Magdeburger klettern damit vorerst auf Tabellenplatz 14 und haben nun zwei Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Das einzige Tor des Tages erzielte Laurin Ulrich in der 61. Minute.

Hertha hingegen bleibt nach der Niederlage im vierten Spiel in Folge ohne Sieg. Nachdem die Aufstiegsambitionen bereits zuletzt mit dem 0:1 gegen Holstein Kiel endgültig ad acta gelegt worden waren, droht Hertha nun auch den Anschluss an Platz fünf zu verpassen, der für die Verteilung der TV-Gelder von Bedeutung ist.

Trotz größerer Ballbesitzanteile der Berliner sorgten die Gastgeber für die gefährlicheren Offensivaktionen. Klare Torchancen blieben zunächst jedoch auf beiden Seiten rar. Ulrich (29.) verzeichnete mit einem Distanzschuss aus rund 25 Metern, der am Pfosten landete, die beste Gelegenheit der ersten Halbzeit. Auf der Gegenseite kam Fabian Reese (45.+2) kurz vor der Pause zum Abschluss, scheiterte jedoch an FCM-Keeper Dominik Reimann.