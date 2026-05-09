Auch dank Geniestreich! Magdeburg fast gerettet

SID 09.05.2026 • 14:55 Uhr Der 1. FC Magdeburg macht in der 2. Bundesliga den Klassenerhalt fast perfekt - auch dank eines besonderen Treffers.

Der 1. FC Magdeburg hat mit einem klaren Sieg bei Holstein Kiel den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga so gut wie perfekt gemacht.

Das Team von Trainer Petrik Sander setzte sich an der Ostsee verdient mit 3:1 (2:0) durch. Schon am Sonntag kann bei Patzern der Konkurrenz der Verbleib in der Liga auch rechnerisch sicher sein.

Atik verwandelt Ecke direkt

Jean Hugonet (40.), Dariusz Stalmach (45.+2) und Baris Atik (56.) per direkt verwandelter Ecke trafen für den FCM, der eine Woche nach dem 1:0 gegen Hertha BSC den nächsten wichtigen Dreier folgen ließ. Für die bereits geretteten Kieler endete eine Serie von vier Siegen in Folge, das Tor von Adrian Kapralik (90.+2) kam zu spät.

Für die Störche begann die Partie bitter, Mittelfeldspieler Kasper Davidsen verletzte sich in der 3. Minute und musste vom Platz. In der Folge entwickelte sich eine intensive und ausgeglichene Begegnung, ehe die Gäste kurz vor der Pause zweimal zuschlugen. Erst stand Hugonet goldrichtig und traf aus kurzer Distanz, dann legte Stalmach per Kopf nach.