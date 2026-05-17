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2. Bundesliga: Magdeburg trotz Niederlage gerettet

Magdeburg trotz Niederlage gerettet

Der 1. FC Magdeburg verliert gegen Kaiserslautern – hält aber dennoch die Klasse.
FCM-Trainer Petrik Sander
FCM-Trainer Petrik Sander
© picture-alliance/DeFodi Images/SID/Marco Steinbrenner
SID
Der 1. FC Magdeburg verliert gegen Kaiserslautern – hält aber dennoch die Klasse.

Der 1. FC Magdeburg hat seinen starken Schlussspurt in der 2. Fußball-Bundesliga veredelt und die Klasse gehalten – trotz einer Niederlage zum Abschluss.

Das Team von Trainer Petrik Sander unterlag am letzten Spieltag gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 0:1 (0:0), profitierte aber von seinem Polster und Niederlagen einiger Rivalen. Marlon Ritter (63., Handelfmeter) erzielte den Treffer für den FCK.

Magdeburg legt Grundlage mit starker Serie

„Alle wissen, dass noch ein Schritt zu gehen ist. Das merkt man der Mannschaft auch an“, hatte FCM-Coach Petrik Sander gesagt. Die Grundlage für den Ligaverbleib legte der schwach in die Saison gestartete einstige Europapokalsieger in den vergangenen Wochen mit fünf Siegen aus sieben Spielen.

So geriet der Klub aus der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts gegen den FCK, der seine Aufstiegshoffnungen in den vergangenen Wochen begraben musste, letztlich nicht mehr in Gefahr.

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