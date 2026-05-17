Trainerduo verlängert nach Klassenerhalt

SID 17.05.2026 • 20:51 Uhr Nach dem Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geht der 1. FC Magdeburg mit seinem bewährten Trainergespann in die kommende Saison.

Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt nach dem Klassenerhalt auch künftig auf Petrik Sander und Pascal Ibold als Trainergespann. Dies teilte der Klub am Sonntag mit, nachdem der Verein trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern am 34. Spieltag den Ligaverbleib gesichert hatte. Über die Vertragslaufzeit machte Magdeburg keine Angaben.

Sander und Ibold hatten die Magdeburger im Oktober des Vorjahres in großer Abstiegsnot als Tabellenletzter zunächst interimsweise übernommen, nachdem sich der Verein von Ex-Coach Markus Fiedler getrennt hatte. Im November entschied sich der Klub für eine feste Lösung bis zum Saisonende. In der Folge stabilisierten sie die Mannschaft.