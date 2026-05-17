Fußball-Zweitligist 1. FC Magdeburg setzt nach dem Klassenerhalt auch künftig auf Petrik Sander und Pascal Ibold als Trainergespann. Dies teilte der Klub am Sonntag mit, nachdem der Verein trotz einer 0:1 (0:0)-Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern am 34. Spieltag den Ligaverbleib gesichert hatte. Über die Vertragslaufzeit machte Magdeburg keine Angaben.
Trainerduo verlängert nach Klassenerhalt
Sander und Ibold hatten die Magdeburger im Oktober des Vorjahres in großer Abstiegsnot als Tabellenletzter zunächst interimsweise übernommen, nachdem sich der Verein von Ex-Coach Markus Fiedler getrennt hatte. Im November entschied sich der Klub für eine feste Lösung bis zum Saisonende. In der Folge stabilisierten sie die Mannschaft.
„Sie beide genießen innerhalb der Mannschaft ein sehr hohes Ansehen, da sie es verstehen, jeden Einzelnen sowohl menschlich als auch sportlich zu erreichen. Ihre klare Spielidee sowie der konsequente Fokus auf die Weiterentwicklung der Jungs passen hervorragend zu dem Weg, den unser Klub auch künftig gehen will“, sagte Sportdirektor Peer Jaekel.
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