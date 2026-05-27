Medien: Hecking soll Sport-Boss in Wolfsburg werden

SID 27.05.2026 • 17:48 Uhr Der bisherige Trainer wird nach dem Abstieg in die 2. Liga offenbar beim VfL Wolfsburg befördert.

Vom Trainerstuhl auf den Chefsessel: Dieter Hecking (61) wird beim VfL Wolfsburg nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga offenbar befördert. Wie unter anderem der kicker und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichten, soll der bisherige Coach zum Geschäftsführer Sport aufsteigen. Seit der Trennung von Peter Christiansen im März ist dieser Posten bei dem Werksklub unbesetzt.

Hecking beim VfL Wolfsburg wohl befördert

Trainer-Routinier Hecking hatte die Wölfe im März übernommen, konnte als Nachfolger von Paul Simonis und Daniel Bauer den Absturz in die 2. Liga aber nicht mehr verhindern. „Wir werden nächstes Jahr in der zweiten Liga auftreten“, hatte Hecking nach der verlorenen Relegation gegen den SC Paderborn über seine Zukunft gesagt: „In welcher Zusammenstellung, das wird man dann sehen.“