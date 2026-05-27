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Medien: Hecking soll Sport-Boss in Wolfsburg werden

Hecking wohl trotz Abstieg befördert

Der bisherige Trainer wird nach dem Abstieg in die 2. Liga offenbar beim VfL Wolfsburg befördert.
VfL Wolfsburg ist in der Relegation gegen den SC Paderborn 07 gescheitert und in die 2. Bundesliga abgestiegen. So soll es in der Autostadt jetzt weitergehen.
SID
Der bisherige Trainer wird nach dem Abstieg in die 2. Liga offenbar beim VfL Wolfsburg befördert.

Vom Trainerstuhl auf den Chefsessel: Dieter Hecking (61) wird beim VfL Wolfsburg nach dem Abstieg in die 2. Fußball-Bundesliga offenbar befördert. Wie unter anderem der kicker und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung berichten, soll der bisherige Coach zum Geschäftsführer Sport aufsteigen. Seit der Trennung von Peter Christiansen im März ist dieser Posten bei dem Werksklub unbesetzt.

Hecking beim VfL Wolfsburg wohl befördert

Trainer-Routinier Hecking hatte die Wölfe im März übernommen, konnte als Nachfolger von Paul Simonis und Daniel Bauer den Absturz in die 2. Liga aber nicht mehr verhindern. „Wir werden nächstes Jahr in der zweiten Liga auftreten“, hatte Hecking nach der verlorenen Relegation gegen den SC Paderborn über seine Zukunft gesagt: „In welcher Zusammenstellung, das wird man dann sehen.“

In seiner Zeit als Sportvorstand beim 1. FC Nürnberg sammelte Hecking bereits von 2020 bis 2024 Erfahrungen als Manager.

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