Nach Abstieg: Weiteres Trio verlässt den VfL Wolfsburg

SID 28.05.2026 • 14:55 Uhr Der Umbruch beim VfL Wolfsburg setzt sich nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga fort. Weitere drei Spieler verlassen den Verein.

Der VfL Wolfsburg setzt nach dem Abstieg aus der Fußball-Bundesliga den Umbruch im Kader fort. Wie die Wölfe am Donnerstag mitteilten, wird das in der abgelaufenen Spielzeit verliehene Trio Nicolas Cozza (FC Nantes), Bartol Franjic (FC Venedig) und Jakub Kaminski (1. FC Köln) nicht zum VfL zurückkehren.

Bereits am Mittwoch hatten die Niedersachsen Personalentscheidungen verkündet. Demnach kehren Jeanuel Belocian (Bayer Leverkusen), Adam Daghim (Red Bull Salzburg), Jenson Seelt (AFC Sunderland) und Jesper Lindström (SSC Neapel) nach ihren Leihen zu ihren Klubs zurück. Beschlossen sind zudem die Abgänge von Angreifer Jonas Wind und Mittelfeldspieler Kevin Paredes.

Wolfsburg ist erstmals aus der Bundesliga abgestiegen

Der VfL Wolfsburg war am Pfingstmontag erstmals in seiner Vereinsgeschichte aus der Bundesliga abgestiegen.