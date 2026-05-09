Nach Aufstiegsparty: Schalke völlig chancenlos in Nürnberg

SID 09.05.2026 • 22:25 Uhr Die Knappen verlieren erstmals seit Ende Januar wieder ein Ligaspiel. Nach der Aufstiegsparty ist gegen den 1. FC Nürnberg nichts zu holen.

Zweitliga-Meister Schalke 04 steckt die Aufstiegsparty mit anschließendem Ibiza-Kurztrip offensichtlich noch in den Knochen. Die Mannschaft von Trainer Miron Muslic unterlag am Samstagabend beim 1. FC Nürnberg hochverdient mit 0:3 (0:2) und kassierte die erste Liganiederlage seit dem 31. Januar.

In der Vorwoche hatten die Knappen mit einem 1:0-Erfolg gegen Fortuna Düsseldorf die Rückkehr in die Bundesliga nach drei Jahren Abstinenz perfekt gemacht.

Vom Schalke-Vorsatz war nicht viel zu sehen

Im Anschluss war die Mannschaft um Stürmer Edin Dzeko und Kapitän Kenan Karaman für einige Tage zum Feiern nach Ibiza geflogen. Trainer Muslic sagte im Vorfeld der Partie, es gehe darum, zurück in den „Wettkampfmodus“ zu schalten: „Wir fahren nach Nürnberg, um das Spiel zu gewinnen.“

Davon war im stimmungsvollen Max-Morlock-Stadion aber wenig zu sehen. Ein Eigentor von Ron Schallenberg (20.) und die Treffer von Henri Koudossou (46.) und Mohamed Ali Zoma (72.) sorgten für den Erfolg der Nürnberger, der noch höher hätte ausfallen können. Der Club von Trainer Miroslav Klose schob sich auf den achten Rang vor.