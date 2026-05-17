2. Bundesliga: Pleite bei Eichner-Abschied in Karlsruhe

Der Karlsruher SC hat seinem Trainer Christian Eichner keine Punkte zum Abschied schenken können. Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verlor der KSC mit 1:2 (1:1) in einer sportlich bedeutungslosen Partie gegen den VfL Bochum und musste den Gegner im Tabellenmittelfeld vorbeiziehen lassen.
KSC-Pleite bei Eichner-Abschied
Für KSC-Trainer Christian Eichner ist es ein emotionaler Nachmittag. Zum Abschied gibt es gegen Bochum aber keine Punkte.
Eichner verabschiedete sich im letzten Heimspiel
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan Prihoda
Nach der frühen Bochumer Führung durch Kjell Wätjen (4.) sorgte Shio Fukuda (19.) per Abstauber für den Ausgleich. Moritz-Broni Kwarteng (70.) erzielte nach dem Seitenwechsel aber den zweiten VfL-Treffer.
Für Eichner, derzeit dienstältester Coach der 2. Liga, war es ein emotionaler Nachmittag: Nach sechseinhalb Jahren als Chefcoach verlässt der frühere Profi die Badener im Sommer. Seine Zukunft ist noch offen. Unklar ist bislang auch, wer die Nachfolge auf der KSC-Bank antreten wird.
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