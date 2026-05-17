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2. Bundesliga: Pleite bei Eichner-Abschied in Karlsruhe

KSC-Pleite bei Eichner-Abschied

Für KSC-Trainer Christian Eichner ist es ein emotionaler Nachmittag. Zum Abschied gibt es gegen Bochum aber keine Punkte.
Eichner verabschiedete sich im letzten Heimspiel
Eichner verabschiedete sich im letzten Heimspiel
© picture-alliance/Eibner-Pressefoto/SID/Jan Prihoda
SID
Für KSC-Trainer Christian Eichner ist es ein emotionaler Nachmittag. Zum Abschied gibt es gegen Bochum aber keine Punkte.

Der Karlsruher SC hat seinem Trainer Christian Eichner keine Punkte zum Abschied schenken können. Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verlor der KSC mit 1:2 (1:1) in einer sportlich bedeutungslosen Partie gegen den VfL Bochum und musste den Gegner im Tabellenmittelfeld vorbeiziehen lassen.

Nach der frühen Bochumer Führung durch Kjell Wätjen (4.) sorgte Shio Fukuda (19.) per Abstauber für den Ausgleich. Moritz-Broni Kwarteng (70.) erzielte nach dem Seitenwechsel aber den zweiten VfL-Treffer.

Für Eichner, derzeit dienstältester Coach der 2. Liga, war es ein emotionaler Nachmittag: Nach sechseinhalb Jahren als Chefcoach verlässt der frühere Profi die Badener im Sommer. Seine Zukunft ist noch offen. Unklar ist bislang auch, wer die Nachfolge auf der KSC-Bank antreten wird.

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