2. Bundesliga: Pleite bei Eichner-Abschied in Karlsruhe

SID 17.05.2026 • 17:25 Uhr Für KSC-Trainer Christian Eichner ist es ein emotionaler Nachmittag. Zum Abschied gibt es gegen Bochum aber keine Punkte.

Der Karlsruher SC hat seinem Trainer Christian Eichner keine Punkte zum Abschied schenken können. Am letzten Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga verlor der KSC mit 1:2 (1:1) in einer sportlich bedeutungslosen Partie gegen den VfL Bochum und musste den Gegner im Tabellenmittelfeld vorbeiziehen lassen.

Nach der frühen Bochumer Führung durch Kjell Wätjen (4.) sorgte Shio Fukuda (19.) per Abstauber für den Ausgleich. Moritz-Broni Kwarteng (70.) erzielte nach dem Seitenwechsel aber den zweiten VfL-Treffer.