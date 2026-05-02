Schalke bereit – Dzeko zurück, Muslic ein „Glücksgriff“

SID 02.05.2026 • 20:13 Uhr Schon am Nachmittag herrscht in Gelsenkirchen Ausnahmezustand. Gegen Düsseldorf kann S04 den Aufstieg klarmachen.

Schalke 04 kann im möglichen Aufstiegsspiel wieder auf Starstürmer Edin Dzeko setzen. Der Bosnier kehrt gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr/Nitro und Sky) nach seiner Schulterverletzung wie erwartet in den Kader von Trainer Miron Muslic zurück. Mit einem Sieg kann S04 bereits am drittletzten Spieltag vorzeitig die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga klarmachen.

„Das haben wir uns über die letzten zehn Monate erarbeitet. Wir sind fokussiert, wir sind vorbereitet“, sagte Muslic vor dem Anpfiff bei Sky: „Einen Schritt brauchen wir noch, den wird die Mannschaft heute setzen. Diesen letzten Schritt lassen sie sich nicht mehr nehmen.“

Dzeko nimmt zunächst auf der Bank Platz, für ihn beginnt wie zuletzt Moussa Sylla, S04 startet mit derselben Elf wie beim Sieg in Paderborn (3:2). „Die Jungs sind so fokussiert. Es ist jeden Tag volle Pulle. Natürlich gibt es Druck, aber unsere Jungs haben das bisher gut gemacht. Heute glaube ich auch daran“, sagte Profifußball-Direktor Youri Mulder, der Muslic als „Glücksgriff“ bezeichnete und dem 43-Jährigen einen „Weltklasse-Job“ bescheinigte.