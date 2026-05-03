Schalke-Boss packt über Partynacht aus

Christopher Mallmann 03.05.2026 • 12:14 Uhr Youri Mulder wie die Partynacht der Königsblauen abgelaufen ist. Dank richtet der Niederländer an Schalkes Trainer Miron Muslic.

Youri Mulder, Direktor Profifußball bei Schalke 04, hat nach dem rauschenden Aufstieg der Königsblauen über die Partynacht in Gelsenkirchen ausgepackt.

„Die Nacht war kurz. Wir waren bis 5.30 Uhr im Stadion. Party mit allen Mitarbeitern. Danach bin ich noch mit ein paar Mitarbeitern bis 7.00 Uhr unterwegs gewesen. Dann habe ich hier ein paar Stunden geschlafen“, sagte Mulder am Sonntagvormittag – wenige Stunden nach Ende der Feierlichkeiten – im SPORT1 Doppelpass.

Wo er geschlafen habe? „Meine Freundin kam vom Camping, so wie sich das für Holländer gehört natürlich. Sie hatte alles dabei. Wir haben kein Zelt aufgebaut, aber wir hatten noch ein paar Matratzen dabei“, schilderte Mulder lachend.

Schalke: Mulder dankt Muslic

Die Schalker hatten am Samstagabend Fortuna Düsseldorf niedergerungen (1:0) und damit den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.

Einen großen Anteil am Erfolg hat Trainer Miron Muslic, der erst im vergangenen Sommer verpflichtet worden war und S04 nach drei Jahren Zweitklassigkeit ins Oberhaus zurückführte.

„Ich kannte Miron natürlich auch ein bisschen aus Belgien. Das Level seiner Arbeit ist vom ersten Tag an immer ganz, ganz hoch gewesen. Manchmal gibt es das, dass ein Trainer nicht gut drauf ist, aber das habe ich nicht einen Tag gehabt. Das ist für mich unglaublich, wir haben ihm sehr viel zu verdanken“, schwärmte Mulder über Muslic.

Ablöse für Muslic

Ein „großes Kompliment“ machte er dabei auch Sportvorstand Frank Baumann, „der diese Überzeugung gehabt hat, richtig viel Geld zu investieren. Es ist kein sehr bekannter Name gewesen und die Geschichte von Trainern auf Schalke ist auch keine ganz gute gewesen.“