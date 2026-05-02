Schalke feiert Bundesliga-Rückkehr - die Aufstiegsparty JETZT im LIVETICKER

David Funk 02.05.2026 • 22:25 Uhr Der FC Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! In der Veltins Arena und drumherum steigt die große Aufstiegsparty. Der Live-Ticker von SPORT1 zum Nachlesen.

Der FC Schalke 04 hat sich selbst und seine Anhänger erlöst. Nach drei Jahren 2. Liga ist Königsblau zurück in der Bundesliga.

Nach dem 1:0-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf brechen bei den Fans, Spielern und Verantwortlichen rund um den siebenmaligen deutschen Meister alle Dämme. SPORT1 hat die ausgelassenen Feierlichkeiten im Live-Ticker begleitet.

+++ Feier verlagert sich +++

So langsam verlagern sich die Feierlichkeiten. Während die Fans das Stadion verlassen, verschwinden auch die Spieler in Richtung der Kabine. An ein Party-Ende denkt auf Schalke aber vermutlich keiner. Dabei bleibt festzuhalten, dass sich die Schalker Fans an die Bitten der Verantwortlichen gehalten haben. Der Platz wurde nicht gestürmt und dennoch war die Freude auf Tribüne und Platz grenzenlos.

+++ Gedenken an Potofski +++

In der TV-Übertragung bei Sky wird zum Sendeabschluss noch an Ulli Potofski gedacht. Der langjährige Sportreporter und glühende Schalke-Fan war im vergangenen Jahr verstorben. Auch bei Moderatorin Nele Ocik wird die Stimme brüchig beim letzten emotionalen Moment des Abends.

+++ Stürmer unter sich +++

Bevor Edin Dzeko erneut im Interview ist, muss Sky-Experte Simon Terodde erstmal ein Siegerbild mit dem Aufstiegs-Held machen. Im Anschluss verriet der Bosnier: „Ich wusste schon am Anfang, was passieren wird. (…) Ich habe viel erlebt, aber deswegen spielt man Fußball. “ Eine Entscheidung ob seiner Zukunft wollte sich der Routinier aber immer noch nicht entlocken lassen.

+++ Arena feiert weiter +++

Fast eine Stunde ist seit dem Abpfiff bereits vergangen. Die Schalker Fans sind in großen Teilen weiterhin im Stadion. Nur einzelne Zuschauer haben die Ränge bereits verlassen. Die Mannschaft tummelt sich derweil weiter vor dem Fanblock und feiert.

+++ Muslic-Rede im Wortlaut +++

„Vor der Nordkurve stehen die Jungs, die jeden Tag für das Wappen alles gegeben haben, alles aufgeopfert haben, dass wir diesen Moment gemeinsam haben. Applaus! Ich kann mich an den ersten Schalke-Tag hier vor über 80.000 Leuten, wo ich auf der Bühne gefragt worden bin mitten in der Vorbereitung, was das ausmacht, dass das Auftaktprogramm gegen Hertha, Lautern, Dresden, Bochum tough ist. Und ich habe gesagt: Wir müssen das Mindset ändern. Gegen Schalke zu spielen, ist tough. Wir machen weiter. Gemeinsam! Tausend Dank.“ Mit diesen Worten bedankte sich Muslic bei seiner Rede im Stadion bei den Fans.

+++ Legende gratuliert +++

Auch im Netz wird der Schalker Aufstieg gefeiert. Auch der Ex-Schalker und Real-Legende Raúl gratulierte zum Aufstieg.

+++ Muslic-Vertrag verlängert +++

Im Anschluss wird der Trainer mit Mikrofon auf dem Video-Würfel eingeblendet. Nach lauten Fangesängen auf seine Person richtet er eigene Worte an die Fans: „Wir machen weiter, gemeinsam. Tausend Dank! Bundesliga, wir kommen! Gemeinsam! Auf geht’s, Schalke!“ Zudem wird im Anschluss unter tosendem Jubel verkündet, dass sich der Vertrag des Schalker Trainers bis 2028 verlängert hat. Dies wird im Anschluss auch im Stadion eingeblendet.

+++ Muslic gibt sich aufgeräumt +++

Nach einigen feiernden Spielern ist nun auch Trainer Miron Muslic im Interview. Der Schalke-Trainer bleibt trotz aller Freude gelassen und spricht ruhig. Vor allem „Dankbarkeit“ sei bei ihm im Kopf. „Diese Liebe beruht auf Gegenseitigkeit. Auf dem Platz, auf den Rängen. Ich habe meine Familie hier. Das bedeutet uns so viel, aber noch mehr für Schalke“, erklärte Muslic. Trotz aller Aufgeräumtheit, ließ sich der Coach dann doch noch eine Feier-Anekdote entlocken: „Ich bin ein überragender Tänzer, aber ich brauche was Türkisches im Hintergrund.“

+++ Becker hat Dzeko-Plan zur Verlängerung im Kopf +++

Auch für Mannschaftskollege Edin Dzeko hat Becker bereits einen Plan, was seine Zukunft bei Schalke angeht, im Kopf. „Den werde ich heute abfüllen. Dann werden wir das schon hinbekommen“, gab Becker lachend Auskunft.

+++ Becker will „Arena abreißen“ +++

Auch Timo Becker – ausgestattet mit einer Sonnenbrille – versucht seine Gefühle bei Sky in Worte zu fassen: „Es gibt nichts größeres, als den Verein da hinzubringen, wo er hingehört.“ Auch die Party-Pläne hat Becker schon im Kopf: „Ich reiße heute die Arena ab.“

+++ Karaman kündigt krachende Feier an +++

„Wir lassen es auf jeden Fall krachen. Jetzt ist Party-Stimmung angesagt“, kündigte Karaman im Interview bei Sky an. Trainer Muslic grüßt und winkt derweil immer wieder in Richtung der Fans. Auch Herzen formt der Übungsleiter in Richtung der Anhänger. Die Fans besingen ihren Coach und Kapitän lautstark.

+++ Karaman von Emotionen übermannt +++

Im Interview bei Nitro wird Kapitän Kenan Karaman von seinen Emotionen übermannt: „Ich finde gerade nicht die richtigen Worte. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet, der ganze Verein, die ganze Stadt. Es waren sehr schwere Jahre. Es ist einfach unbeschreiblich, dass wir das geschafft haben. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein, vor allem auf die Mannschaft. Wir haben uns das absolut verdient.“

+++ Die ersten Kaltgetränke werden verteilt – Rivale gratuliert +++

Die ersten Biere werden nun an die Spieler verteilt. In den sozialen Netzwerken meldet sich derweil der Rivale aus Dortmund mit den schnippischen Worten: „Fast hätten wir euch vermisst.“

+++ Spieler mit Aufstiegs-Shirts – Pyro im Fanblock +++

Während die Schalker Fans bereits Grüße an den Rivalen aus Dortmund schicken, sind auch die Familien der Spieler auf den Rasen gekommen. Trainer Miron Muslic schickt derweil ein Gebet in den Himmel und auch bei einigen Spielern fließen die Freudentränen. Die Fans skandieren derweil: „Nie mehr 2. Liga!“

+++ Dzeko scherzt – Fans halten sich an Ansprache +++

Die Fans scheinen sich an die Bitten der Verantwortlichen zu halten. Auf dem Platz befinden sich noch ausschließlich die feiernden Schalker Spieler. Die erste Stimme kommt von Routinier Edin Dzeko. Auf die Frage, wie sich sein erster Karriereaufstieg anfühle, scherzte der Stürmer: „Gut, nicht schlecht.“ Auf die Frage hinsichtlich seiner Schalke-Zukunft entgegnete er: „Mal gucken. Erstmal feiern. Aber ich bin ganz zufrieden und sehr glücklich, dass ich diese Entscheidung im Januar getroffen habe.“

+++ Schalke 04 ist zurück in der Bundesliga! +++

Schiedsrichter Patrick Ittrich pfeift die Partie ab. Der Schalker Aufstieg ist dank des goldenen Treffers von Kenan Karaman (15.) gegen Fortuna Düsseldorf damit amtlich! In der Veltins Arena brechen alle Dämme. Vor der Partie hatten die Schalker Verantwortlichen mehrfach an die Fans appelliert, nicht den Platz zu stürmen. Bleibt die Frage, ob sich die Anhängerschaft daran hält. Schon vor dem Abpfiff brannten im Schalker Fanblock Pyrofackeln.

+++ Fischer und Büskens drücken die Daumen +++