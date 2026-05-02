Schalke feiert große Aufstiegsparty: „Wollten das unbedingt“

SID 02.05.2026 • 23:00 Uhr Schalke nutzt gleich den ersten Matchball: Die Gelsenkirchener sind zurück in der Bundesliga

Als um 22.24 Uhr der Schlusspfiff ertönte, war die Schalker Rückkehr in die Fußball-Bundesliga perfekt – und Matchwinner Kenan Karaman rang um Fassung. „Ich finde nicht die richtigen Worte. Wir haben lange auf diesen Moment gewartet“, sagte der Kapitän am RTL-Mikrofon, nachdem er den goldenen Treffer zum 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf erzielt hatte: „Der ganze Verein, die ganze Stadt haben sehr schwere Jahre hinter sich. Ich bin unglaublich stolz auf den Verein und auf die Mannschaft, wir haben uns das absolut verdient.“

Ron Schallenberg gab dann im Stadionmikro den Partybefehl. „Lasst die Sau raus, feiert so lange, wie ihr könnt. Wir sind wieder da!“, rief er den Fans zu, die sich an die Vorgabe hielten und nicht auf den Platz stürmten. Stattdessen jubelten und sangen sie ausgelassen auf der Tribüne. „Jetzt können wir nur feiern. Heute hat man gehört, wo Schalke hingehört, das ist einfach erste Liga“, sagte Timo Becker bei Sky.

Mit jetzt 67 Punkten ist Schalke nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. „Wir wollten diesen Sieg unbedingt und mit unseren Fans feiern. Wir sind durch, das ist wichtig. Jetzt wollen wir auch Meister sein“, sagte Starstürmer Edin Dzeko bei Sky. Ob er auch in der kommenden Saison für die Schalker spiele? „Mal gucken. Erstmal feiern. Ich bin sehr zufrieden, dass ich diese Entscheidung getroffen habe im Januar und hergekommen bin“, antwortete Dzeko im blauen Aufstiegsshirt mit dem Aufdruck: „Rauf geht’s, Schalke“.

Selbst der große Rivale Borussia Dortmund grüßte die Schalker in den Sozialen Medien. Dort veröffentlichten sie ein Foto eines Propellerflugzeugs, das ein Plakat mit der Aufschrift „Fast hätten wir euch vermisst“ zog.