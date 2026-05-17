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Schalke krönt Meistersaison - Braunschweig entgeht Relegation

Schalke krönt Meistersaison

Schalke 04 knackt die 70-Punkte-Marke - und lässt die Gäste aus Braunschweig bis zum Schluss zittern.
Edin Dzeko spricht am Rande des Schalke-Trainings über die vergangenen Tage inklusive Aufstiegsfeier. Außerdem äußert er sich vage zu seiner Zukunft.
SID
Schalke 04 knackt die 70-Punkte-Marke - und lässt die Gäste aus Braunschweig bis zum Schluss zittern.

Meister Schalke 04 hat seine überragende Saison in der 2. Bundesliga mit einem Sieg gekrönt – und Eintracht Braunschweig damit beinahe in die Abstiegs-Relegation geschickt.

Vor der Übergabe der Schale besiegte das Team von Trainer Miron Muslic dank des Treffers von Adil Aouchiche (35.) die Eintracht mit 1:0 (1:0), Braunschweig blieb nur aufgrund des besseren Torverhältnisses über dem Strich.

„Wir werden 100 Prozent geben. Es geht für unseren Gegner noch um einiges“, hatte Starstürmer Edin Dzeko, der erneut als Joker von der Bank agierte, vor der Partie betont. Eine Woche nach dem Ibiza-Kater beim 0:3 in Nürnberg wolle man „diese geile Saison mit einem Sieg beenden“.

Schalke-Fans mit Mega-Choreo

Den würdigen Rahmen boten dazu mal wieder die Fans mit einer Mega-Choreo über das gesamte Stadion, Muslic schickte seine Topelf aufs Feld.

Braunschweig spielte mutig mit, die besseren Gelegenheiten aber hatte der Favorit. Soufiane El-Faouzi traf den Außenpfosten (11.), Aouchiche nutzte einen Abstauber zur Führung.

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