Schalke verlängert mit Wallentowitz bis 2030

SID 06.05.2026 • 13:26 Uhr Der FC Schalke 04 hat wenige Tage nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein Talent langfristig an sich gebunden. Der Außenspieler debütierte in dieser Saison und kommt bereits auf 13 Profi-Einsätze.

Schalke 04 hat wenige Tage nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein Talent langfristig an sich gebunden. Mika Wallentowitz verlängerte seinen Vertrag bis 2030.

Der 18 Jahre alte Rechtsaußen bestritt in der laufenden Saison 13 Spiele (eine Vorlage) für die Königsblauen, die bei zwei ausstehenden Spieltagen bereits als Zweitligameister feststehen.

Schalke: „Mikas Entwicklung zählt zu den besonders schönen Geschichten“

„Mikas Entwicklung zählt zu den besonders schönen Geschichten der Saison. Er bringt mit seiner Intensität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit wichtige Eigenschaften für unsere Art von Fußball mit“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04, über den U19-Nationalspieler.