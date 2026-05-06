Schalke verlängert mit Wallentowitz bis 2030

Schalke 04 hat wenige Tage nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein Talent langfristig an sich gebunden. Mika Wallentowitz verlängerte seinen Vertrag bis 2030.
Schalke verlängert mit Youngster
Der FC Schalke 04 hat wenige Tage nach der Rückkehr in die Fußball-Bundesliga ein Talent langfristig an sich gebunden. Der Außenspieler debütierte in dieser Saison und kommt bereits auf 13 Profi-Einsätze.
Der 18 Jahre alte Rechtsaußen bestritt in der laufenden Saison 13 Spiele (eine Vorlage) für die Königsblauen, die bei zwei ausstehenden Spieltagen bereits als Zweitligameister feststehen.
Schalke: „Mikas Entwicklung zählt zu den besonders schönen Geschichten“
„Mikas Entwicklung zählt zu den besonders schönen Geschichten der Saison. Er bringt mit seiner Intensität, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit wichtige Eigenschaften für unsere Art von Fußball mit“, sagte Youri Mulder, Direktor Profifußball bei S04, über den U19-Nationalspieler.
Dieser sei „ein sehr junger Spieler, der genau weiß, woran er noch arbeiten muss. Wir werden mit ihm dazu in engem Austausch bleiben, um gemeinsam den besten Weg für seine Entwicklung zu finden.“