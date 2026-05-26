Schalke: Vertrag aufgelöst! Satte Abfindung für Manga

Manfred Sedlbauer , Felix Kunkel 26.05.2026 • 11:15 Uhr Nach dem Aufstieg in die Bundesliga löst Schalke 04 den Vertrag mit Ben Manga auf. Der Kaderplaner war bereits im Herbst freigstellt worden.

Personalentscheidung beim FC Schalke 04: Nach SPORT1-Informationen haben sich der Bundesliga-Aufsteiger und Ben Manga auf eine vorzeitige und einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt.

Der ehemalige Direktor Kaderplanung und Scouting wurde im zurückliegenden Herbst freigestellt, nachdem sich Schalke unter Sportvorstand Frank Baumann neu strukturiert hatte.

Eigentlich hatte Manga noch einen Vertrag bis 2028, zudem kassierte er im Zuge des jüngst geglückten Aufstiegs in die Bundesliga eine satte Prämie.

Schalke: Manga kassiert siebenstellige Abfindung

Schalke wollte den 52-Jährigen jedoch unbedingt sofort von der Kostenstelle losbekommen. Die Folge: Manga erhält nun eine Abfindung von rund einer Million Euro.

Manga war im Mai 2024 zum Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede bestellt worden. Zuvor hatte er jahrelang als Chefscout und als Direktor Profifußball für Eintracht Frankfurt gearbeitet, bevor es den früheren Profi nach England zum FC Watford zog.