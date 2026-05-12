Stevens sieht Schalke noch nicht bundesligareif

SID 12.05.2026 • 13:14 Uhr Huub Stevens mahnt trotz des Aufstiegs zur Vorsicht. Der frühere Schalker Trainer fordert Neuzugänge und stellt sich auf Abstiegskampf ein.

Nach dem umjubelten Aufstieg von Schalke 04 hat Huub Stevens Zweifel an der Bundesligatauglichkeit seines früheren Klubs geäußert. „Es muss viel passieren. Vier, fünf, vielleicht sechs neue Spieler sind nötig, die wirklich zu Schalke passen“, forderte der Niederländer im Interview mit Sport1: „In der aktuellen Form wird es schwer in der Bundesliga.“

Stevens, der die Knappen 1997 zum Triumph im UEFA-Cup geführt hatte, schwor die Königsblauen auf Abstiegskampf im Oberhaus ein. „Schalke will mitspielen und gute Spiele gegen große Gegner machen – das ist klar. Aber dafür reicht es im Moment noch nicht“, sagte der 72-Jährige. Der Aufstieg sei „die Basis, jetzt müssen die richtigen Schritte folgen“. Dazu müsse der Klub die Euphorie auf Schalke nun nutzen.