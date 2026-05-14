Trainer Schwartz verlässt Absteiger Münster zum Saisonende

SID 14.05.2026 • 14:04 Uhr Im Duell bei der SV Elversberg werde Alois Schwartz noch auf der Trainerbank sitzen, danach ist Schluss.

Zweitliga-Absteiger Preußen Münster und sein Trainer Alois Schwartz gehen nach der Saison getrennte Wege. Dies bestätigte der Klub am Donnerstag, das Spiel am Sonntag (ab 15.30 Uhr im LIVETICKER) bei der SV Elversberg werde das letzte unter Schwartz‘ Verantwortung.

Der 59-Jährige war erst im März zu den Preußen gekommen, konnte den Absturz in die Drittklassigkeit aber nicht verhindern und holte bislang keinen Sieg.

„Ich war hier zwar nur kurz Trainer – aber die Zeit hat gereicht, um den Verein in mein Herz zu schließen. Umso mehr schmerzt es, dass wir den Abstieg in der kurzen gemeinsamen Zeit leider nicht mehr verhindern konnten“, sagte Schwartz. Den Neustart in der 3. Liga muss ein anderer Coach moderieren.

2. Bundesliga: Münster könnte Elversberg-Aufstieg verhindern

Münster wolle sich „im Sinne eines fairen Wettbewerbs mit einer couragierten Leistung und einer klaren Haltung aus der 2. Bundesliga verabschieden“, hieß es in der Mitteilung des Klubs mit Blick auf das Spiel beim Tabellenzweiten Elversberg, der um den Aufstieg in die Bundesliga spielt.