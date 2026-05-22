Traumfreistoß stößt Tor zur 2. Bundesliga auf

SID 22.05.2026 • 22:22 Uhr Torben Müsels Treffer sorgt für Ekstase an der Hafenstraße. Der Traumfreistoß lässt Essen von der Bundesliga träumen.

Dank eines Traumtores darf Rot-Weiss Essen mehr denn je auf die ersehnte Rückkehr in die 2. Bundesliga nach fast 20 Jahren hoffen.

Im Relegationshinspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth setzte sich der Traditionsklub aus dem Ruhrgebiet mit 1:0 (0:0) durch und reist am Dienstag (20.30 Uhr) in aussichtsreicher Position zum Rückspiel nach Mittelfranken.

Traumtor versetzt Essen in Ekstase

Torben Müsel (62.) traf für den Drittliga-Dritten, versetzte das Stadion an der Hafenstraße mit seinem sehenswerten Freistoß in den Winkel in Ekstase und verschärfte damit die Abstiegssorgen bei den Fürthern.

„Heute war ich sehr überzeugt von mir, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe mir die Kugel direkt geschnappt“, sagte Müsel bei Sky: „Mit ein bisschen mehr Gewalt ins rechte Eck sah es, glaube ich, ganz gut aus.“

Das Kleeblatt muss sich im Heimspiel strecken, um nicht erstmals seit 1997 wieder in die Drittklassigkeit abzustürzen.

Nach schwierigen Jahren mit Abstiegen, Insolvenz und sportlichem Misserfolg war Essen erst 2022 der Aufstieg in die 3. Liga gelungen, 14 Jahre hatte Essen nicht im Profifußball gespielt.

Große Euphorie an der Hafenstraße

Entsprechend groß war die Euphorie beim deutschen Meister von 1955, der im Ligaendspurt noch geschwächelt hatte. In einer hitzigen Anfangsphase gab allerdings Fürths Jannik Dehm einen (16.) ersten Warnschuss an die Latte ab.

Es blieb einer der wenigen Abschlüsse in einer sehr umkämpften, aber spielerisch überschaubaren Partie. Die Fürther, die sich erst am letzten Zweitliga-Spieltag gegen Fortuna Düsseldorf (3:0) auf den 16. Platz gerettet hatten, wurden zu selten gefährlich.