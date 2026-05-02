Sieg gegen den FCK: Dresden kann aufatmen

SID 02.05.2026 • 14:55 Uhr Vincent Vermeij schießt Dynamo Dresden zum wichtigen Sieg über Kaiserslautern.

Dynamo Dresden hat im Abstiegskampf der 2. Bundesliga einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht. Im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern gewannen die Sachsen 1:0 (0:0) und holten ihren dritten Sieg aus den jüngsten vier Spielen. Mindestens bis Sonntag hat Dresden damit fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge.

Vincent Vermeij traf in der 68. Minute entscheidend und distanzierte damit vorerst den 1. FC Magdeburg (16. Platz) und Greuther Fürth (17. Platz), die beiden Konkurrenten können am Sonntag allerdings noch nachziehen.

15. Gelbe Karte für FCK-Abräumer

Nach der bitteren Niederlage im direkten Kellerduell bei Fortuna Düsseldorf in der Vorwoche (1:3) zeigte sich das Team von Trainer Thomas Stammm engagiert. Hochkarätige Chancen blieben vor 31.403 Fans im Rudolf-Harbig-Stadion allerdings Mangelware. Kurios: FCK-Abräumer Fabian Kunze sah seine 15. Gelbe Karte (58.) und fehlt Lautern damit in der kommenden Woche schon zum dritten Mal aufgrund einer Sperre. Kein anderer Spieler in der 2. Liga sah mehr Verwarnungen.