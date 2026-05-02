Vertrag verlängert: Muslic bis 2028 auf Schalke

SID 02.05.2026 • 23:23 Uhr Der Erfolgstrainer bleibt: Schalke geht das Abenteuer Bundesliga mit Miron Muslic an.

Erfolgstrainer Miron Muslic bleibt Schalke 04 nach dem Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erhalten. Inmitten der Feierlichkeiten im Stadion nach dem entscheidenden 1:0 (1:0) gegen Fortuna Düsseldorf verkündete der Klub die Vertragsverlängerung mit Muslic bis 2028.

„Bundesliga wir kommen, gemeinsam. Auf geht’s Schalke!“, rief Muslic ins Stadionmikrofron. Die Fans jubelten dem Coach laut zu.

„Es bedeutete uns so, so viel. Für uns. Aber es bedeutete uns noch mehr für Schalke“, hatte Muslic zuvor bei Sky gesagt.

Beim Schlusspfiff habe er „absolute Dankbarkeit und Ehrfurcht vor diesem Moment“ empfunden, sagte er bei RTL: „Es ist etwas Besonderes. Wir sind einfach nur glücklich und stolz, dass wir das mit so vielen Schalkern hier im Stadion und überall in Deutschland feiern dürfen.“