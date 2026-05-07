VfL Bochum: Vogt beendet seine Karriere

SID 07.05.2026 • 16:31 Uhr Vogt durchlief bereits die Jugendmannschaften des VfL Bochum. Danach machte er Karriere in der Bundesliga.

Kevin Vogt wird seine aktive Karriere zum Ende der Saison beenden. Wie der Fußball-Zweitligist VfL Bochum am Donnerstag mitteilte, wird zugleich der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag des 34 Jahre alten Defensivspielers einvernehmlich aufgelöst. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien gesundheitliche und verletzungsbedingte Gründe.

Vogt war 2004 in die Jugend des VfL gewechselt und hatte 2009 beim Derby gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt für die Bochumer gefeiert. Insgesamt absolvierte er mehr als 100 Pflichtspiele für den Verein. Für den FC Augsburg, den 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Union Berlin kam Vogt anschließend auf mehr als 300 Bundesliga-Partien sowie Einsätze in der Champions League.