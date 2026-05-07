Kevin Vogt wird seine aktive Karriere zum Ende der Saison beenden. Wie der Fußball-Zweitligist VfL Bochum am Donnerstag mitteilte, wird zugleich der ursprünglich bis 2027 laufende Vertrag des 34 Jahre alten Defensivspielers einvernehmlich aufgelöst. Ausschlaggebend für die Entscheidung seien gesundheitliche und verletzungsbedingte Gründe.
VfL Bochum: Vogt beendet seine Karriere
Vogt war 2004 in die Jugend des VfL gewechselt und hatte 2009 beim Derby gegen Borussia Dortmund sein Bundesliga-Debüt für die Bochumer gefeiert. Insgesamt absolvierte er mehr als 100 Pflichtspiele für den Verein. Für den FC Augsburg, den 1. FC Köln, die TSG Hoffenheim, Werder Bremen und Union Berlin kam Vogt anschließend auf mehr als 300 Bundesliga-Partien sowie Einsätze in der Champions League.
Im vergangenen Sommer war der gebürtige Bochumer zu seinem Heimatverein zurückgekehrt. „Fußball war mein Leben, seit ich denken kann“, sagte Vogt. „Der VfL war dabei immer etwas Besonderes. Mein Körper hat mir in den vergangenen Monaten aber deutlich gezeigt, dass es nicht mehr so weitergeht, wie ich es mir wünsche.“ VfL-Direktor Lizenzfußball Simon Zoller würdigte die „außergewöhnliche Karriere“ des langjährigen Bundesliga-Profis.
Alle Tipps und Tricks zum Thema Sportwetten sowie die besten Boni, Quoten und Anbieter gibt es HIER | ANZEIGE