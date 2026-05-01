Weichen gestellt: Darmstadt befördert Sportdirektor

SID 01.05.2026 • 10:42 Uhr Der Engländer Paul Fernie unterschreibt einen neuen Vertrag und rückt in die Geschäftsführung. Die Dauer verschweigt der Klub.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 hat die Weichen für die Zukunft gestellt und Sportdirektor Paul Fernie befördert.

Wie die Lilien mitteilten, habe der 39 Jahre alte Engländer seinen Vertrag „langfristig“ verlängert und rückt zudem als neuer Geschäftsführer Sport in die Chefetage auf. Über die Dauer machte der Tabellenfünfte keine Angaben.

Fernie habe seit seinem Amtsantritt in Darmstadt vor fast genau zwei Jahren die „Sportstruktur weiter professionalisiert und uns als Klub mit seinen innovativen Ansätzen inhaltlich weiterentwickelt. Vor allem hat er es geschafft, dass wir nach einem schwierigen einjährigen Bundesliga-Intermezzo sportlich wieder eine sehr gute Rolle in der 2. Liga spielen“, sagte Klub-Präsident Markus Pfitzner.