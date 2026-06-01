2. Bundesliga: Wolfsburg gibt Stürmer-Transfer bekannt

SID 01.06.2026 • 16:23 Uhr Der VfL Wolfsburg verpflichtet Fraser Hornby. Der 26-Jährige kommt aus Darmstadt und soll die VfL-Offensive in der kommenden Zweitligasaison verstärken.

Der VfL Wolfsburg hat den nächsten Transfer für die kommende Zweitligasaison perfekt gemacht und Stürmer Fraser Hornby verpflichtet. Der 26-Jährige kommt von Darmstadt 98 und erhält bei den Wölfen einen Vertrag bis zum 30. Juni 2030. Vor dem Abstieg hatte Wolfsburg bereits Elvis Rexhbecaj vom FC Augsburg zurückgeholt.

Hornby werde Wolfsburg mit „seiner Dynamik, seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Persönlichkeit“ weiterhelfen, sagte Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Wie klar er in seiner Entscheidung für den VfL gewesen ist, hat uns beeindruckt. Fraser hatte auch andere Möglichkeiten und hätte beispielsweise in die Bundesliga wechseln können. Insofern freuen wir uns sehr, dass wir ihn vom VfL Wolfsburg überzeugen konnten.“

Hornby: Wolfsburg „der nächste Schritt in meiner Karriere“

Von der Nachwuchsakademie des FC Everton führte Hornbys Weg über Stationen beim KV Kortrijk, Stade Reims, FC Aberdeen und KV Oostende im Sommer 2023 nach Darmstadt. Für die Hessen lief er zunächst sieben Mal in der Bundesliga auf, ehe er aufgrund einer Verletzung den Rest der Saison verpasste. In den beiden Zweitligaspielzeiten absolvierte Hornby 53 Partien, in diesen gelangen ihm 23 Treffer und zehn Vorlagen.