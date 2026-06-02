2. Liga: Wahl wechselt von St. Pauli nach Wolfsburg

SID 22.06.2026 • 18:04 Uhr Der Innenverteidiger war Führungsspieler in Hamburg und soll diese Rolle nun auch beim Mitabsteiger ausfüllen.

Der VfL Wolfsburg baut nach dem Sturz in die 2. Fußball-Bundesliga weiter seinen Kader um und bedient sich bei einem Mitabsteiger. Innenverteidiger Hauke Wahl kommt vom FC St. Pauli nach Wolfsburg, das teilten beide Klubs am Montag mit. Der 32-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029.

Wahl passe in das „gesuchte Profil“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Mit ihm gewinnen wir einen gestandenen Verteidiger, der in den letzten Jahren auf einem hohen Level konstant gute Leistungen gezeigt hat.“ Der Klub erhoffe sich „defensive Stabilität“ und „Führungsqualitäten“.