2. Liga: Wahl wechselt von St. Pauli nach Wolfsburg

Der VfL Wolfsburg baut nach dem Sturz in die 2. Fußball-Bundesliga weiter seinen Kader um und bedient sich bei einem Mitabsteiger. Innenverteidiger Hauke Wahl kommt vom FC St. Pauli nach Wolfsburg, das teilten beide Klubs am Montag mit. Der 32-Jährige erhält einen Vertrag bis 2029.
Wolfsburg holt Wahl von St. Pauli
Der Innenverteidiger war Führungsspieler in Hamburg und soll diese Rolle nun auch beim Mitabsteiger ausfüllen.
Sagt tschüss: Hauke Wahl aus Hamburg nach Wolfsburg
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Wahl passe in das „gesuchte Profil“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler: „Mit ihm gewinnen wir einen gestandenen Verteidiger, der in den letzten Jahren auf einem hohen Level konstant gute Leistungen gezeigt hat.“ Der Klub erhoffe sich „defensive Stabilität“ und „Führungsqualitäten“.
Wahl verbrachte einen Großteil seiner Karriere bei Holstein Kiel und spielte außerdem für den SC Paderborn, den FC Ingolstadt, den 1. FC Heidenheim und St. Pauli.