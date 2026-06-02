2. Liga: Weißhaupt verstärkt Darmstadts Offensive

SID 15.06.2026 • 19:26 Uhr Der ehemalige deutsche Juniorennationalspieler kommt vom SC Freiburg nach Hessen.

Fußball-Zweitligist Darmstadt 98 treibt seine Personalplanungen zur kommenden Saison weiter voran. Wie die Lilien am Montagabend verkündeten, stößt Noah Weißhaupt vom Europa-League-Finalisten SC Freiburg zum Team von Cheftrainer Florian Kohfeldt, wo er den Abgang des Sturmduos Isac Lidberg und Fraser Hornby teilweise kompensieren soll.

Über die Vertragslaufzeit des 24-Jährigen, der zuletzt an Hannover 96 und davor an Legia Warschau sowie den FC St. Pauli ausgeliehen war, machte Darmstadt keine Angaben.

„Mit Noah bekommen wir einen dynamischen Spieler, der insbesondere auf den Flügelpositionen flexibel eingesetzt werden kann“, sagte Sportgeschäftsführer Paul Fernie. „Er wurde in Freiburg taktisch wie technisch hervorragend ausgebildet und verfügt über ein hohes Tempo sowie große Spielintelligenz.“