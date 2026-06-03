Bochum holt Ex-Bremer Mbom

SID 03.06.2026 • 14:33 Uhr Der vielseitige Profi spielte zuletzt in Dänemark.

Vierter Zugang für die kommende Saison: Der VfL Bochum hat Rechtsverteidiger Jean Manuel Mbom für drei Jahre unter Vertrag genommen. Der einstige Bundesligaspieler von Werder Bremen wechselt aus Dänemark von Viborg FF zum westfälischen Zweitligisten.

„Er ist sehr flexibel einsetzbar, kann sowohl im Zentrum auf der Sechs oder Acht sowie als rechter Verteidiger spielen“, sagte Bochums Direktor Lizenzfußball Simon Zoller, der Mboms „Dynamik und Laufstärke“ hervorhob. Seine ersten Jahre als Profi hatte Mbom an der Weser verbracht, bevor er 2023 nach Skandinavien wechselte.