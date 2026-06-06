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Elversberg verpflichtet HSV-Leihgabe

Elversberg verpflichtet HSV-Leihgabe

Der polnische Mittelfeldspieler Lukasz Poreba unterschreibt bis 2029 beim Aufsteiger.
Bleibt in Elversberg: Lukasz Poreba
Bleibt in Elversberg: Lukasz Poreba
© picture alliance/SID/Fabian Kleer
SID
Der polnische Mittelfeldspieler Lukasz Poreba unterschreibt bis 2029 beim Aufsteiger.

Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg hat Mittelfeldspieler Lukasz Poreba fest verpflichtet. Die Saarländer zogen die Kaufoption für den 26 Jahre alten Polen, der bislang vom Hamburger SV ausgeliehen war. Der Vertrag Porebas läuft bis 2029.

„Lukasz hat in der vergangenen Saison gezeigt, wie wertvoll er für die Mannschaft ist. Mit seinen Qualitäten im Spiel gegen den Ball, seiner Spielintelligenz und seiner herausragenden Mentalität hatte er großen Anteil an unserem Erfolg“, sagte SVE-Sportdirektor Christian Weber

Poreba bestritt in der Aufstiegssaison alle 34 Liga-Spiele für Elversberg, erzielte ein Tor und bereite drei Treffer vor.

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