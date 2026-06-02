Hannover holt Hugonet aus Magdeburg

SID 02.06.2026 • 11:38 Uhr Hannover 96 hat Jean Hugonet unter Vertrag genommen. Trainer Christian Titz kennt den Innenverteidiger aus der gemeinsamen Zeit in Magdeburg.

Für den neuen Anlauf zum angestrebten Aufstieg in die Bundesliga hat Hannover 96 Innenverteidiger Jean Hugonet (26) verpflichtet. Der Franzose wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg zu den Roten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Das gab der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison am Dienstag bekannt. Trainer Christian Titz kennt Hugonet bereits aus der gemeinsamen Zeit in Magdeburg.