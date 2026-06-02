Hannover holt Hugonet aus Magdeburg

Für den neuen Anlauf zum angestrebten Aufstieg in die Bundesliga hat Hannover 96 Innenverteidiger Jean Hugonet (26) verpflichtet. Der Franzose wechselt ablösefrei vom Zweitliga-Konkurrenten 1. FC Magdeburg zu den Roten und erhält einen Vertrag bis Sommer 2030. Das gab der Tabellenvierte der abgelaufenen Saison am Dienstag bekannt. Trainer Christian Titz kennt Hugonet bereits aus der gemeinsamen Zeit in Magdeburg.
Hannover holt Spieler aus Magdeburg
Hannover 96 hat Jean Hugonet unter Vertrag genommen. Trainer Christian Titz kennt den Innenverteidiger aus der gemeinsamen Zeit in Magdeburg.
Vertrag bis 2030 in Hannover: Jean Hugonet
© picture-alliance/Fußball-News Saarland/SID/Sebastian Bach
„Der Klub hat große Ambitionen und eine klare Idee, wie Fußball gespielt werden soll. Dass ich den Trainer und seine Spielweise schon kenne, wird mir sicherlich zum Start helfen“, sagte Hugonet: „Ich werde meine Qualitäten einbringen, übernehme gerne Verantwortung und möchte letztlich einfach gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein.“
Alle Tipps und Tricks zum Thema Sportwetten sowie die besten Boni, Quoten und Anbieter gibt es HIER | ANZEIGE