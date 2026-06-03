Hecking holt Nobody: Strobl neuer Wolfsburg-Trainer

„Wir haben in kurzer Zeit viele Gespräche geführt. Im Ergebnis sind Pirmin Schwegler und ich der festen Überzeugung, mit Tobias Strobl den richtigen Trainer gefunden zu haben“, sagte sein Vorgänger Dieter Hecking, der nach dem Abstieg aus der Bundesliga zum Geschäftsführer Sport befördert worden war: „Er ist ein Trainer mit großer Energie und einer klaren Vorstellung vom Fußball, der trotz seines jungen Alters bereits viel Erfahrung mit nach Wolfsburg bringt. Wie man eine Mannschaft formt und Spieler weiterentwickelt, sie auf ein neues Niveau bringt, das hat er nicht nur in Verl zuletzt eindrucksvoll nachweisen können.“