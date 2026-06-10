Spannender Goretzka-Plan beim VfL Bochum

Beim VfL Bochum wird von der Rückkehr Leon Goretzkas geträumt.
Spannender Goretzka-Plan
„Leon hat in Bochum viele Leute stolz gemacht. Er wird jetzt noch einmal auf höchstem Level spielen, bevor er dann hoffentlich zurückkommt. Das ist unser großer Wunsch und seiner hoffentlich auch“, sagte Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig der Sport Bild.
Kehrt Goretzka nach Stadionumbau zum VfL zurück?
„Wenn das Ruhrstadion fertig umgebaut ist, wäre das ein guter Zeitpunkt. Wir werden sehen, wie lange sein nächster Vertrag läuft, danach wird er seinen letzten vielleicht an der Castroper Straße unterschreiben“, so der Plan von Kaenzig.
Bis 2029 soll das Ruhrstadion modernisiert und umgebaut werde. Goretzka könnte daher in diesem Sommer nach seinem Abschied vom FC Bayern einen Dreijahres-Vertrag unterschreiben, ehe er zum VfL zurückkehrt – zumindest, wenn es nach dem Bochum-Boss geht.
Goretzka spielte von 2001 bis 2013 in Bochum. Anschließend ging er zum FC Schalke 04, bis er sich 2018 dem Rekordmeister anschloss.
Es halten sich hartnäckige Gerüchte, die den 31-Jährigen mit der AC Mailand oder Atlético Madrid in Verbindung bringen. Noch hat Goretzka keine Entscheidung getroffen, aber bereits zu Protokoll gegeben: „Der VfL ist immer eine Option.“
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