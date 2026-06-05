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St. Pauli holt Rapp als Blessin-Nachfolger

St. Pauli holt Rapp als Blessin-Nachfolger

Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentieren die Hamburger den Nachfolger.
Übernimmt auf St. Pauli: Marcel Rapp
Übernimmt auf St. Pauli: Marcel Rapp
© picture-alliance/Philipp Szyza/SID/Philipp Szyza
SID
Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentieren die Hamburger den Nachfolger.

Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat Marcel Rapp als neuen Trainer verpflichtet. Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentierten die Hamburger den 47-Jährigen als Nachfolger. Über Rapps Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker am Freitag keine Angaben.

„Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt“, sagte Sportchef Andreas Bornemann über Rapp, der zuletzt knapp viereinhalb Jahre Trainer bei Holstein Kiel war.

Rapp freut sich auf „eine sehr spannende Aufgabe“ bei St. Pauli und verspürt „große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.“

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