St. Pauli holt Rapp als Blessin-Nachfolger

SID 05.06.2026 • 14:35 Uhr Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentieren die Hamburger den Nachfolger.

Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli hat Marcel Rapp als neuen Trainer verpflichtet. Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin präsentierten die Hamburger den 47-Jährigen als Nachfolger. Über Rapps Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker am Freitag keine Angaben.

„Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt“, sagte Sportchef Andreas Bornemann über Rapp, der zuletzt knapp viereinhalb Jahre Trainer bei Holstein Kiel war.