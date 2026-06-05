Der FC St. Pauli hat einen Nachfolger für den am Donnerstag entlassenen Alexander Blessin gefunden. Marcel Rapp steht künftig beim Bundesliga-Absteiger an der Seitenlinie. Das bestätigte der Klub am Freitag.
St. Pauli präsentiert neuen Trainer
Der 47-Jährige war zuvor viereinhalb Jahre bei Holstein Kiel und davor im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim tätig.
St. Pauli: Rapp freut sich auf „spannende Aufgabe“
„Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. „Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt.“
Zu Rapps Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker keine näheren Angaben. „Beim FC St. Pauli wartet eine sehr spannende Aufgabe und ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, wurde Rapp in der Klub-Mitteilung zitiert.
Der gebürtige Pforzheimer hatte die Kieler 2024 zum Bundesliga-Aufstieg geführt, konnte dann aber den direkten Wiederabstieg nicht verhindern. In der vergangenen Saison musste Rapp bei den Störchen nach fünf Niederlagen in Folge inklusive Pokal-Aus gegen den späteren Finalisten VfB Stuttgart im Februar seinen Hut nehmen.
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