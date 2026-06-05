St. Pauli präsentiert neuen Trainer

Maximilian Lotz 05.06.2026 • 14:25 Uhr Einen Tag nach der Trennung von Alexander Blessin stellt Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli den neuen Coach vor.

Der FC St. Pauli hat einen Nachfolger für den am Donnerstag entlassenen Alexander Blessin gefunden. Marcel Rapp steht künftig beim Bundesliga-Absteiger an der Seitenlinie. Das bestätigte der Klub am Freitag.

Der 47-Jährige war zuvor viereinhalb Jahre bei Holstein Kiel und davor im Nachwuchsbereich der TSG Hoffenheim tätig.

St. Pauli: Rapp freut sich auf „spannende Aufgabe“

„Wir freuen uns, dass wir in Marcel Rapp einen Trainer gewinnen, der Erfahrung im deutschen Profifußball mitbringt und bereits bewiesen hat, dass er sowohl Teams formen als auch Spieler weiterentwickeln kann“, sagte Sportchef Andreas Bornemann. „Marcel hat uns in einem offenen Austausch mit seinen Ideen, Vorstellungen und viel Tatendrang absolut überzeugt.“

Zu Rapps Vertragslaufzeit machten die Kiezkicker keine näheren Angaben. „Beim FC St. Pauli wartet eine sehr spannende Aufgabe und ich habe große Lust, sofort in die Vorbereitung auf die neue Saison einzusteigen. Der Verein ist ambitioniert, hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt“, wurde Rapp in der Klub-Mitteilung zitiert.