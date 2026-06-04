Trainerwechsel bei Bundesliga-Absteiger?

Maximilian Lotz 04.06.2026 • 13:41 Uhr Bundesliga-Absteiger FC St. Pauli geht den Neustart offenbar ohne seinen bisherigen Cheftrainer Alexander Blessin an.

Der FC St. Pauli und Trainer Alexander Blessin gehen offenbar getrennte Wege. Dies berichteten Hamburger Medien und die Bild am Donnerstag übereinstimmend.

Demnach konnten sich Trainer und Verein im Rahmen einer Saisonanalyse nach dem Abstieg aus der Bundesliga nicht auf die zukünftige Ausrichtung einigen. Auf einen Nachfolger soll sich der Klub bereits festgelegt haben.

Das Hamburger Abendblatt vermeldete noch am Nachmittag, dass der ehemalige Kiel-Trainer Marcel Rapp das Traineramt in der kommenden Saison übernehmen soll. Zuvor wurden Ex-KSC-Coach Christian Eichner sowie Ex-Werder-Trainer Horst Steffen und der bei Arminia Bielefeld nach Saisonende entlassenen Mitch Kniat als weitere Kandidaten aufgelistet.

Blessin konnte St. Paulis Abstieg nicht verhindern

Blessin wechselte nach St. Paulis Bundesliga-Aufstieg 2024 vom belgischen Erstligisten Union Saint-Gilloise an die Elbe.

Unter dem Nachfolger von Aufstiegstrainer Fabian Hürzeler schafften die Braun-Weißen in der ersten Saison den Klassenerhalt, vor knapp drei Wochen stieg der Klub nach zehn sieglosen Spielen nacheinander und einer Heimniederlage gegen den VfL Wolfsburg am letzten Spieltag als Tabellenschlusslicht ab.

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