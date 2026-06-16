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TSG-Talent Hennrich wechselt nach Heidenheim

TSG-Talent wechselt nach Heidenheim

Der Junioren-Nationalspieler unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis 2030.
Stürmt künftig für den FCH: Offensivtalent Paul Hennrich
Stürmt künftig für den FCH: Offensivtalent Paul Hennrich
© PICTURE-ALLIANCE/foto2press/SID/Oliver Zimmermann
SID
Der Junioren-Nationalspieler unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis 2030.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim arbeitet weiter am Kader für die Mission „Wiederaufstieg“. Wie der Klub am Dienstagnachmittag vermeldete, verstärkt der Junioren-Nationalspieler Paul Hennrich die Offensive des Teams von Trainer Frank Schmidt zur anstehenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 21-Jährige, der nach sechs Jahren bei der TSG Hoffenheim an die Brenz wechselt, unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

„Paul hat in den vergangenen Jahren bei der TSG Hoffenheim eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen und bringt als junger Spieler noch sehr großes Potenzial mit“, sagte der FCH-Vorstandsvorsitze Holger Sanwald: „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner in der vergangenen Saison in der 3. Liga nachgewiesenen Qualität, seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz hervorragend zu unserem Weg passt.“

Hennrich ist nach Rechtsverteidiger Oualid Mhamdi (SC Verl) und Rechtsaußen Marcel Costly (FC Ingolstadt) der dritte externe Neuzugang beim FCH. Mit Hoffenheims U19 gewann er in der Saison 2023/24 das Double (Deutscher A-Junioren-Meister und DFB-Pokalsieger der Junioren). In der Saison 2024/25 feierte der Offensivspieler am 14. Spieltag beim 1:1 bei Borussia Dortmund zudem sein Debüt für die Profis in der Bundesliga. International kam er im Jahr 2025 zweimal für die U20 des DFB zum Einsatz.

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