TSG-Talent Hennrich wechselt nach Heidenheim

SID 16.06.2026 • 17:18 Uhr Der Junioren-Nationalspieler unterschreibt beim Bundesliga-Absteiger einen Vertrag bis 2030.

Bundesliga-Absteiger 1. FC Heidenheim arbeitet weiter am Kader für die Mission „Wiederaufstieg“. Wie der Klub am Dienstagnachmittag vermeldete, verstärkt der Junioren-Nationalspieler Paul Hennrich die Offensive des Teams von Trainer Frank Schmidt zur anstehenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga. Der 21-Jährige, der nach sechs Jahren bei der TSG Hoffenheim an die Brenz wechselt, unterschrieb einen Vertrag bis 2030.

„Paul hat in den vergangenen Jahren bei der TSG Hoffenheim eine ausgezeichnete Ausbildung durchlaufen und bringt als junger Spieler noch sehr großes Potenzial mit“, sagte der FCH-Vorstandsvorsitze Holger Sanwald: „Wir sind überzeugt, dass er mit seiner in der vergangenen Saison in der 3. Liga nachgewiesenen Qualität, seiner Mentalität und seinem Ehrgeiz hervorragend zu unserem Weg passt.“