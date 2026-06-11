Wollitz feiert! Energie Cottbus gelingt Transfer-Coup

SID 11.06.2026 • 17:07 Uhr Leonardo Bittencourt kehrt in die Lausitz zurück. Der langjährige Werder-Profi trifft beim Aufsteiger auf seinen einstigen Förderer.

Fußball-Profi Leonardo Bittencourt ist nach 14 Jahren zu seinem Heimatverein Energie Cottbus zurückgekehrt.

Wie der Zweitligist aus Brandenburg am Donnerstag mitteilte, hat der 32-Jährige beim Aufsteiger einen langfristigen Vertrag unterschrieben und soll dem Verein darüber hinaus auch nach seiner Karriere als Profi erhalten bleiben. Bittencourt war zum Saisonende nach sieben Jahren an der Weser beim Bundesligisten Werder Bremen verabschiedet worden.

Bittencourt unterschreibt in Cottbus

„Ich habe ihn damals im Training gesehen und war fasziniert von dieser Unbekümmertheit und seiner einzigartigen Art, mit dem Ball umzugehen. Das ist Fußball, wie ich ihn liebe“, sagte Trainer Claus-Dieter Wollitz über den Mittelfeldspieler, der 2011 unter Wollitz bei Cottbus sein Profi-Debüt gab.

Der ehemalige U21-Nationalspieler, dessen Vater Franklin von 1998 bis 2003 Energie-Profi in den goldenen Cottbuser Jahren unter Trainerlegende Eduard Geyer gewesen war, hatte zuvor bei den Lausitzern die Nachwuchsabteilung durchlaufen. 2012 folgte dann der Wechsel zu Borussia Dortmund mit dem damaligen Trainer Jürgen Klopp, ehe Bittencourt nach weiteren Zwischenstationen ab 2019 Bremen für Jahre die Treue hielt. Insgesamt 189 Mal lief er für Werder auf und erzielte dabei 20 Tore.